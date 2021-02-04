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Москва

В Мьянме ограничили доступ к Twitter 

Газета.Ru и ещё 4 4 февраля 2021
В Мьянме ограничили доступ к Twitter
Фото: РИА Новости
В Мьянме интернет-провайдеры ограничили доступ к оциальной сети Twitter. Об этом сообщила международная некоммерческая организация NetBlocks.

"Подтверждено, что в настоящее время многочисленные интернет-провайдеры блокируют Twitter", — говорится в сообщении.

Доступ был ограничен примерно в 10 вечера по местному времени (18.30 мск). Ранее Совбез ООН призвал освободить задержанных членов правительства в Мьянме. Военные Мьянмы осуществили государственный переворот в республике утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва. Они обвинили национальную избирательную комиссию вместе с НЛД в фальсификации выборов, которые прошли в ноябре прошлого года.
В результате военного переворота были арестованы президент республики Вин Мьинта и государственный советник, фактически премьер-министр страны, лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Также военные задержали членов правительства и высокопоставленных государственных чиновников, связанных или состоящих в НЛД.
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Комментарии
Наука и техника , Ситуация в мире , Совбез ООН , Бирма
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