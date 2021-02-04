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На Марсе обнаружены «соленые» ручьи 

ТК «Звезда» 55 минут назад
На Марсе обнаружены «соленые» ручьи
Фото: NASA, JPL-CaltechUniv. of Arizona
Ученые нашли объяснение, почему на Марсе происходят оползни. Как считают авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances, причина кроется в резервуарах соленой воды, скрытых под поверхностью. В частности, из-за химических реакций с участием солей и таяние подповерхностных льдов.
По краям марсианских кратеров в теплое время года появляются странные темные полосы, которые астрономы называют повторяющимися наклонными линиями. Отыскать причины их появления попыталась Международная команда ученых из Института SETI в Калифорнии.
В ходе лабораторного исследования ученые подвергали воздействию воды и сульфатных и хлоридных солей смоделированную марсианскую почву. В результате образовывались тонкие подвижные пленки «слякоти», выделявшейся на поверхности.
На Марсе соли расширяются с водой, а затем снова сжимаются, что приводит к образованию корки с воздушными карманами под ней. Из-за отложения пыли на тонкие соленые корки неустойчивые отложения оседают в воздушные карманы под ними, а хрупкость почвы в конечном итоге приводит к оползням, считают ученые. Гипотезу исследователей доказывает тот факт, что соляные полосы на Марсе часто возникают после пылевых бурь.
Похожие процессы наблюдаются на Земле в Сухих долинах Мак-Мердо — бесснежных долинах антарктических оазисов. В этом районе Антарктиды много богатых солями отложений, влияющих на химическую активность поверхностных почв.
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