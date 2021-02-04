Нейросеть научили прогнозировать популярность книг 

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Ученые Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) научили алгоритм определять эмоциональный окрас текста.

При обучении использовались восемь словесных маркеров: гнев, ожидание, отвращение, страх, радость, грусть, удивление и доверие. Идентифицируя их в книге, нейросеть выстраивает график, называемый эмоциональным следом.

После программа сравнивает след с другими книгами такого же жанра, которые были успешны и выдает прогноз по новому произведению литературы.

Исследователи систематизировали около 171 тыс. книг. Алгоритм был прав в 73% случаев.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что ученые из Нижнего Новгорода создали мобильное приложение для выявления рака кожи.