Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Нейросеть научили прогнозировать популярность книг 

+1 1 час назад
Нейросеть научили прогнозировать популярность книг
Фото: iStock.com
Ученые Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) научили алгоритм определять эмоциональный окрас текста.
При обучении использовались восемь словесных маркеров: гнев, ожидание, отвращение, страх, радость, грусть, удивление и доверие. Идентифицируя их в книге, нейросеть выстраивает график, называемый эмоциональным следом.
После программа сравнивает след с другими книгами такого же жанра, которые были успешны и выдает прогноз по новому произведению литературы.
Исследователи систематизировали около 171 тыс. книг. Алгоритм был прав в 73% случаев.
Ранее Plus-one.ru рассказывал, что ученые из Нижнего Новгорода создали мобильное приложение для выявления рака кожи.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
+1: последние новости
Дания построит в Северном море остров для производства и хранения зеленой энергии Дания построит в Северном море остров для производства и хранения зеленой энергии Илон Маск научил обезьяну силой мысли играть в видеоигры Илон Маск научил обезьяну силой мысли играть в видеоигры Люди заставили диких животных чаще мигрировать Люди заставили диких животных чаще мигрировать
Наука и техника , Нижегородская Область , Нижний Новгород
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение