Австралийский ученый случайно открыл новую технологию варки пива 

В ходе научных опытов аспирант австралийского Университета Квинсленда Эдвард Керр сделал открытие, которое может стать хорошей новостью для пивоваренных компаний. По его словам, это приведет к созданию новых сортов пива и совершенно новым условиям его варки.

Такое наблюдение ученый сделал во время своих экспериментов с брожением пивного сусла. Керр пояснил, что при длительной варке характеристики белка ячменя дали неожиданный результат. Однако чтобы досконально исследовать изменения в нем, пришлось бы заново наполнять 23-литровый сосуд пятью килограммами сырья и ждать еще три месяца.

«Я слишком ленив для этого», — признался австралийский ученый. Поэтому, по его словам, он решил провести эксперимент с гораздо меньшим объемом ячменя и более скромной тарой, пишет Technologynetworks

Керр решил довольствоваться 1,5-миллилитровой пробиркой и всего одним семечком ячменя. При этом всегда считалось, что тестирование эффективности готового пива нужно проводить при фактических объемах производства, напомнил он.

«Когда пивоварни пробуют новый рецепт пива, они также хотят, чтобы его было достаточно, чтобы можно было легко проверить его, выпив», — сказал ученый.

На этот раз, нежелание начинать длительную варку позволило убедиться, что метод брожения в сверхмалых объемах ничуть не хуже и позволяет мониторить «поведение» ячменя при варке без использования громоздкого оборудования.

Впрочем, по словам Керра, «хотя 1,5 миллилитра определенно удобнее, быстрее и дешевле, это слишком мало для освежающего бокала пива после работы».