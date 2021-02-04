Первый полет корабля Starliner с экипажем на МКС отложили

Первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется не ранее сентября, сообщило НАСА.
«НАСА и Boeing планируют не ранее сентября 2021 года… первый полет Starliner с экипажем», — передает РИА «Новости» сообщение НАСА.
20 декабря 2019 года Starliner впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что он пробудет восемь дней на орбите, но позже стало известно о его нештатном выведении на орбиту. В итоге Starliner истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше. Было решено вернуть его на Землю.
Позднее сообщалось, что после успешного запуска Starliner не ранее июня 2021 года отправится к МКС с экипажем в составе астронавтов НАСА Майкла Финка, Барри Уилмора и Николь Аунапу Манн.