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Первый полет корабля Starliner с экипажем на МКС отложили на три месяца 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Первый полет корабля Starliner с экипажем на МКС отложили
Фото: Wikipedia
Первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется не ранее сентября, сообщило НАСА.

«НАСА и Boeing планируют не ранее сентября 2021 года… первый полет Starliner с экипажем», — передает РИА «Новости» сообщение НАСА.

20 декабря 2019 года Starliner впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что он пробудет восемь дней на орбите, но позже стало известно о его нештатном выведении на орбиту. В итоге Starliner истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше. Было решено вернуть его на Землю.
Позднее сообщалось, что после успешного запуска Starliner не ранее июня 2021 года отправится к МКС с экипажем в составе астронавтов НАСА Майкла Финка, Барри Уилмора и Николь Аунапу Манн.
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Наука и техника , Boeing , NASA , РИА Новости
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