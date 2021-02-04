Издание Improving Schools опубликовало результаты исследования ученых из Кембриджского университета, в рамках которого выяснилось, что сопереживание другим делает детей более творческими.

Для выявления этой связи ученые провели эксперимент, участниками которые стали ученики девятых классов в возрасте от 13 до 14 лет. Подростков разделили на две группы: первая группа занималась по стандартной программе, тогда как в занятия учеников второй группы были добавлены специальные упражнения с эмпатическим аспектом. В частности, их просили создать проект, направленный на помощь детям, страдающим от астмы. В рамках этого задания участникам второй группы показывали степень серьезности этой болезни — демонстрировали статистику летального исхода астмы в Великобритании и видео с запечатленным приступом болезни у маленького ребенка.

Отмечается, что еще в начале учебного года у участников обеих групп проверяли показатель творческих способностей. Тогда было установлено, что ученики первой группы на 11% более творческие. А уже в конце года произошли кардинальные изменения — в группе с занятиями с эмпатическим аспектом показатель креативности был на 78% выше, чем у прежних лидеров.