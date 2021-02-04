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Ученые из США впервые измерили «неуловимый» элемент 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Ученые из США впервые измерили «неуловимый» элемент
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Национальной лаборатории Лоуренса Беркли министерства энергетики США впервые сумели провести детальное исследование элемента эйнштейний. Об этом сообщает "Мир 24". Особенность "неуловимого" элемента — малая атомная масса и сложность в получении. Первые попытки добыть эйнштейний были произведены еще в 1960-х годах, но объем вещества составил только 10 нанограммов.
Авторам нового исследования удалось добиться прорыва. Они разработали комплекс с молекулой на основе углерода и получили около 200 нанограммов эйнштейния. Из-за быстрого распада соединения была угроза срыва эксперимента на фоне пандемии, однако исследование успели провести.
Ученые установили длину химической связи элемента, а также провели рентгеновские тесты и фотофизические анализы. По мнению исследователей, существуют и более крупные элементы похожего на эйнштейний характера, однако современные технологии пока не позволяют получить их в необходимом для исследований количестве.
Ранее стало известно о разработке группы ученых из нескольких стран, которые смогли найти эффективный препарат в борьбе с коронавирусом. Вещество, которое они проанализировали, оказалось способным на 48 часов предотвращать репликацию вируса.
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Наука и техника , США
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