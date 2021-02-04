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Москва

Видео с прогнозами Маска о чипировании человека 

Вадим Дроздов 15 минут назад
Недавно появилась новость о том, что компании Илона Маска Neuralink удалось вживить в мозг обезьяны чип, который позволяет примату играть в видеоигры силой мысли. Теперь предприниматель попытается как можно скорее вживить чип в мозг человека. Если все пройдет удачно, импланты от Neuralink могут быть использованы, обеспечив человеку «симбиоз с искусственным интеллектом». Кроме того, Маск заявил о том, что имплант поможет контролировать уровень гормонов, а также использовать их во благо организма. В начале июля бизнесмен также рассказал о том, что Neuralink сможет успешно лечить депрессию, а также разные виды зависимости путем «перетренировки» отдельных участков мозга.
Наука и техника , Видео
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