Видео беспилотного исследовательского парусника 

Инженеры из Сан-Франциско в США разработали самое крупное парусное судно без экипажа. Беспилотник получил название "Исследователь". Его длина составляет 22 метра. Дрон может находиться в автономном плавании до 12 месяцев, работает за счет ветра и солнечной энергии. Судно измеряет состояние воды, воздуха, течения, глубину, наблюдает за флорой и фауной. Для передачи данных в исследовательские центры судно пользуется спутниковой связью. Беспилотник может быть полезен в труднодоступных уголках планеты или во время природных катаклизмов.

В середине 2018 года сообщалось, что впервые в истории беспилотное парусное судно пересекло Атлантику.