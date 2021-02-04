Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Видео беспилотного исследовательского парусника 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
Инженеры из Сан-Франциско в США разработали самое крупное парусное судно без экипажа. Беспилотник получил название "Исследователь". Его длина составляет 22 метра. Дрон может находиться в автономном плавании до 12 месяцев, работает за счет ветра и солнечной энергии. Судно измеряет состояние воды, воздуха, течения, глубину, наблюдает за флорой и фауной. Для передачи данных в исследовательские центры судно пользуется спутниковой связью. Беспилотник может быть полезен в труднодоступных уголках планеты или во время природных катаклизмов.
В середине 2018 года сообщалось, что впервые в истории беспилотное парусное судно пересекло Атлантику.
Наука и техника , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
02:40
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
В мире
Видео беспилотного исследовательского парусника
01:33
Видео беспилотного исследовательского парусника
Наука и техника
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
01:04
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
Происшествия
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
01:07
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
Происшествия
«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео
00:32
«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео
В мире
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
00:36
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение