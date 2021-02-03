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Впервые обнаружена древнеегипетская мумия в глиняной оболочке 

РИА Новости 22 минуты назад
В Египте впервые обнаружили мумия в глиняной оболочке
Фото: Sowada et al, PLOS ONE
Австралийские археологи открыли ранее неизвестный способ сохранения мумий в Древнем Египте — с использованием глиняной оболочки. Исследователи изучили первую такую мумию с помощью современных методов компьютерной томографии и выявили интересные детали строения "глиняного саркофага". Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Исследователи во главе с доктором Карин Совада (Karin Sowada) из отдела истории и археологии Университета Маккуори изучили древнеегипетскую мумию, хранящуюся в музее Сиднейского университета.
Политик и филантроп сэр Чарльз Николсон купил мумифицированное тело и деревянный саркофаг, в котором оно лежало, во время поездки в Египет и затем, в 1860 году подарил весь комплект Сиднейскому университету. Надпись на саркофаге сообщает, что он принадлежит титулованной женщине по имени Меруа. По характеру иконографической росписи ученые отнесли его приблизительно к 1000 году до нашей эры.
Несмотря на то, что полную компьютерную томографию мумии провели еще в 1999 году, ученые до последнего времени считали, что глиняная оболочка — это аналог защитного смоляного панциря, в который иногда помещали королевские мумии в период от позднего Нового царства до 21-й династии (около 1294–945 годы до нашей эры).
Сейчас методы улучшенной визуализации позволили выявить новые интересные детали грязевого панциря и самого тела. Оказалось, что глиняная оболочка сверху покрыта росписью и сама, вероятно, играла роль саркофага, а гроб, в котором лежала мумия, вообще с ней никак не связан.
Авторы определили, что внутри глиняного саркофага находится тело человека возрастом 26-35 лет. Строение тазовых костей и черепа указывает на то, что это женщина. Радиоуглеродное датирование льняной ткани, в которую обернута мумия, помещает ее в эпоху позднего Нового царства — примерно 1200–1113 годы до нашей эры. То есть, тело оказалось существенно старше деревянного саркофага, в который его, по мнению исследователей, поместили торговцы древностями, чтобы продать комплект целиком.

"Углеродное датирование выявило расхождение в 150-200 лет между возрастом мумифицированного тела и саркофага, — говорит доктор Совада. — Возможно, торговец, продавший его Николсону, просто использовал тело из другого источника, чтобы заполнить пустой гроб, думая, что турист не заметит подлога".

Трехмерная визуализация и сканирование поперечного сечения выявили особенности строения "грязевого саркофага": панцирь из грязи и соломы в нем находится между двумя слоями льняного полотна. С помощью геохимических анализов ученые выяснили, что сам панцирь сверху покрыт белым пигментом на основе кальцита, а затем окрашен в красный цвет.
Изображения внутренних частей мумии показывают, что тело было повреждено вскоре после мумификации и глиняный чехол удерживал его от рассыпания. Ученые думают, что помимо чисто утилитарной функции — воссоединения и восстановления тела — грязевой панцирь был своего рода имитацией элитной погребальной практики — покрытия тела усопших специальной смолой, которую для этого привозили из Средиземноморья. Но только вместо дорого импортного материала в данном случае использовали дешевый и доступный местный аналог.
Авторы отмечают, что в литературе по археологии Древнего Египта нет упоминаний о подобном методе сохранения мумифицированных тел, и результаты их исследования дают принципиально новое понимание разнообразия погребальных практик в эпоху Нового царства.
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