Немецкий журналист положительно оценил «Спутник V»

В условиях нехватки вакцин от коронавируса на Западе настало время отбросить все сомнения и при необходимости заказать российский препарат "Спутник V", пишет старший редактор научного отдела немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Вернер Бартенс.

"Значит, все-таки можете! Это хочется прокричать ученым из Москвы, только что опубликовавшим данные о вакцине, название которой — "Спутник V" — активизирует старые антироссийские рефлексы", — пишет автор.

По его словам, изначально на Западе российская вакцина "была заклеймена как подозрительная и не заслуживающая доверия", однако теперь опубликованы данные ее тестов, которые кажутся многообещающими.

Бартенс напомнил, что эффективность препарата находится на уровне более 90% и таким образом, по его мнению, "почти соответствует" вакцинам от компаний BioNTech и Moderna.

"Конфликт между Востоком и Западом улажен, но напряженность осталась. Самое время отбросить предубеждения и ввиду нехватки вакцин на Западе при необходимости заказать "Спутник V" — если результаты тестов подтвердятся", — заключил автор.

Ранее авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%, она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.