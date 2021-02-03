Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Учёные научились улучшать память с помощью одной молекулы 

Ferra.ru 37 минут назад
Учёные научились улучшать память с помощью одной молекулы
Фото: Ferra.ru
Учёные из Университета Кадиса и Севильского университета в Испании сделали очень важное открытие. Специалисты обнаружили молекулу, с помощью которой можно улучшить память.
Речь идёт о восстановлении нейронов, а также улучшении памяти с когнитивными способностями при помощи вещества (дитерпена) из растения рода Молочай, пишет La Voz de Cádiz. Это соединение активирует протеинкиназу С, что способствует формированию новых нейронов в гиппокампе. Именно в этой области мозга происходят различные важные процессы, в том числе и формирование эмоций и формирование памяти.
Эксперименты на мышах показали эффективность молекулы. В дальнейшем планируются тестирования на людях. Ожидается, что в будущем вещество будет полезно при лечении пациентов с травмами мозга.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Ferra.ru: последние новости
Новая модель iPhone окажется рекордно дорогой Новая модель iPhone окажется рекордно дорогой Учёные объяснили пользу грибов для организма Учёные объяснили пользу грибов для организма Компания Илона Маска планирует начать внедрять людям в мозг чип до конца 2021 года Компания Илона Маска планирует начать внедрять людям в мозг чип до конца 2021 года
Наука и техника , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение