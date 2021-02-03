Nokia воскресит легендарный телефон 

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Компания HMD Global выпустит новую версию легендарного кнопочного телефона Nokia. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Mobiltelefon.

Запланированный аппарат станет обновленной версией телефона Nokia 3650, представленного в 2003 году. Устройство входит в число дизайнерских моделей компании, то есть имеет нетипичный дизайн. Гаджет вышел с цветным экраном, снизу которого расположена физическая клавиатура, вписанная в круг.

Журналисты не знают, сохранит ли компания оригинальную раскладку и какие характеристики получит воскрешенный девайс. По информации источников, анонс устройства должен состояться в ближайшие недели. Его стоимость не сообщается.

Nokia 3650 появился на рынке в феврале 2003 года. Телефон получил экран разрешением 176х208 пикселей, основную 0,3-мегапиксельную камеру с возможностью записи видео, четыре мегабайта встроенной памяти, инфракрасный порт и Bluetooth.