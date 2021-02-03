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Люди заставили диких животных чаще мигрировать 

+1 1 час назад
Люди заставили диких животных чаще мигрировать
Фото: iStock.com
Ученые из Университета Дикина (Австралия) решили выяснить, как человеческая деятельность влияет на перемещения животных. Для этого были проанализированы данные о 167 различных видов и классов животных, полученные в наземных и пресноводных экосистемах шести континентов, а также некоторых морях.
По данным исследования, в 67% проанализированных случаев дальность перемещений животных выросла на 70% в результате беспокойства или разрушений среды их обитания, вызванных людьми.
Животные увеличивали свою дистанцию, пытаясь избежать встреч с людьми. Также им пришлось увеличить времязатраты на поиск пищи или партнера в измененной среде обитания.
Наибольшее влияние человек оказал на членистоногих, чуть меньше — для птиц и еще меньше — у млекопитающих.
Ранее Plus-one.ru рассказывал, что популяции акул и скатов за 50 лет сократились на 70%.
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Наука и техника , Австралия
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