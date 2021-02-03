Люди заставили диких животных чаще мигрировать 

Ученые из Университета Дикина ( Австралия ) решили выяснить, как человеческая деятельность влияет на перемещения животных. Для этого были проанализированы данные о 167 различных видов и классов животных, полученные в наземных и пресноводных экосистемах шести континентов, а также некоторых морях.

По данным исследования , в 67% проанализированных случаев дальность перемещений животных выросла на 70% в результате беспокойства или разрушений среды их обитания, вызванных людьми.

Животные увеличивали свою дистанцию, пытаясь избежать встреч с людьми. Также им пришлось увеличить времязатраты на поиск пищи или партнера в измененной среде обитания.

Наибольшее влияние человек оказал на членистоногих, чуть меньше — для птиц и еще меньше — у млекопитающих.