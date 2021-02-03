Эмбрион создал музыку прямо из утробы матери в США

В апреле американский инди-лейбл Sacred Bones выпустит музыкальный альбом, записанный эмбрионом из утробы матери. Еще не родившимся музыкантом стала девочка по имени Лука, родителями которой являются бас-гитаристка Psychic Ills Элизабет Харт и продюсер Иван Диас Мате.
Альбом под названием Sounds of the Unborn был записан при помощи биодинамической MIDI-технологии, которая преобразовала движения Луки Юпанки в музыкальные ноты, которые отправлялись на синтезаторы.
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