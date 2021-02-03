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В России создадут роботов-грузчиков, управляемых через интернет 

Ferra.ru 1 час назад
В России создадут роботов-грузчиков
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о свежей разработке Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Пресс-служба организации заявила о создании роботов-грузчиков, которыми можно будет управлять через интернет.
Помимо грузоподъёмных работ, новые роботы смогут выполнять роль курьеров и снегоуборщиков, пишут Известия. Использовать устройства планируют на открытой местности, а управление ими смогут осуществлять даже малоподвижные граждане, на расстоянии.
На сегодняшний день у НТИ уже есть предсерийный вариант наземного колёсного робота с грузоподъёмностью 150 кг и скоростью 15 км/ч. В нём предусмотрены и ручной, и автономный режимы работы. Проект хотят предложить региональным властям уже в течение 2021 года. Как скоро начнётся массовое производство роботов — неизвестно.
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