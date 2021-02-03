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Ученые рассказали о потеплении планеты из-за локдаунов 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Ученые рассказали о потеплении планеты из-за локдаунов
Фото: Reuters
Специалисты американского Национального центра атмосферных исследований выявили, что поверхность Земли дополнительно нагрелась из-за снижения социальной активности и локдаунов в 2020 году. Об этом сообщается в публикации на портале научной и технической информации PhYs.org.

"Произошло значительное снижение выбросов из наиболее загрязняющих отраслей промышленности, и это оказало немедленное, краткосрочное воздействие на температуру", — заявил ведущий автор исследования, ученый Эндрю Геттельман.

Специалисты указали на то, что из-за снижения выбросов аэрозолей поверхности планеты достигли больше солнечных лучей. Наиболее активным этот процесс был в США и Российской Федерации, где развито индустриальное производство.
Исследования продемонстрировали, что над некоторыми частями Земли температура воздуха была на 0,1 — 0,3 градуса выше, чем установившаяся там погода. Эффект потепления был наиболее сильным в средних и верхних широтах северного полушария, считают эксперты.
По мнению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, россиянам придется привыкнуть к аномальным погодным явлениям. Эксперт объяснил, что климат ждут существенные изменения из-за глобального потепления.
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Наука и техника , США
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