Ученые рассказали о потеплении планеты из-за локдаунов 

Специалисты американского Национального центра атмосферных исследований выявили, что поверхность Земли дополнительно нагрелась из-за снижения социальной активности и локдаунов в 2020 году. Об этом сообщается в публикации на портале научной и технической информации PhYs.org.

"Произошло значительное снижение выбросов из наиболее загрязняющих отраслей промышленности, и это оказало немедленное, краткосрочное воздействие на температуру", — заявил ведущий автор исследования, ученый Эндрю Геттельман.

Специалисты указали на то, что из-за снижения выбросов аэрозолей поверхности планеты достигли больше солнечных лучей. Наиболее активным этот процесс был в США и Российской Федерации, где развито индустриальное производство.

Исследования продемонстрировали, что над некоторыми частями Земли температура воздуха была на 0,1 — 0,3 градуса выше, чем установившаяся там погода. Эффект потепления был наиболее сильным в средних и верхних широтах северного полушария, считают эксперты.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, россиянам придется привыкнуть к аномальным погодным явлениям. Эксперт объяснил, что климат ждут существенные изменения из-за глобального потепления.