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Назван самый популярный у россиян мессенджер 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
WhatsApp назвали самым популярным мессенджером у россиян
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил, какие способы общения предпочитают россияне, и назвал самый популярный у жителей страны мессенджер. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.
По данным ВЦИОМ, самыми популярными способами общения стали разговоры по мобильному, онлайн-переписка и личные встречи. При этом большинство россиян используют для переписки мессенджер WhatsApp — с его помощью общаются 73 процента опрошенных.
Второе место в рейтинге занял мессенджер социальной сети «ВКонтакте» (его используют 38 процентов участников исследования), а третье — Viber, в нем переписываются 26 процентов опрошенных ВЦИОМ. Мессенджером Telegram, согласно данным центра, пользуется 18 процентов россиян.
При этом люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего общаются во «ВКонтакте» (76 процентов опрошенных), Instagram (37 процентов) и Telegram (34 процента). У россиян от 25 до 44 лет лидируют WhatsApp и «ВКонтакте». Пользователи старше 60 лет предпочитают WhatsApp и «Одноклассники».
Ранее сообщалось, что самыми популярными приложениями для iPhone у россиян в 2020 году оказались TikTok, Zoom и мессенджер Telegram, который официально разблокировали в июне. В топ-10 также вошли WhatsApp, Instagram и «ВКонтакте», видеохостинг YouTube, банковское приложение «Сбербанк Онлайн», онлайн-магазин Wildberries и приложение «Госуслуги».
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Наука и техника , Сбербанк России , ВЦИОМ
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