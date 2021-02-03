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Москва

В МГУ назвали эксперимент Илона Маска по чипированию обезьяны устаревшим 

Говорит Москва 22 минуты назад
В МГУ сочли эксперимент Маска по чипированию обезьяны устаревшим
Фото: Zuma/TASS
В МГУ назвали эксперимент Илона Маска по чипированию обезьяны устаревшим. Ранее изобретатель сообщил, что его компания вживила нейроимплант в мозг животного и научила его играть в компьютерные игры.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан заявил, что подобные исследования проводились ещё в 1999 году. В 2012 году нейроимпланты вживляли в людей, подчеркнул учёный.

«Игры обезьян — здесь для меня ничего нового нет. И для научной общественности здесь ничего нового нет. Потому что ещё в 1999 году на крысах известными учёными были сделаны такого же рода эксперименты, где крыса могла мысленным усилием двигать рычажок, пододвигающий к её рту поилку. Обезьяны, играющие разным образом друг с дружкой — это уже новость десятилетней давности. Более того, в 2012 году уже несколько лабораторий сделали подобные вживления для человека. Конечно, по медицинским показаниям люди были глубоко парализованы. Но они точно так же с помощью электродов, вживлённых в мозг, могли оперировать манипулятором, подающим им контейнер с напитком».

Каплан добавил, что сама операция компании Маска вызывает оптимизм.

«Но надо отдать должное Илону Маску. Он, всё-таки инженер. Действительно, если он берётся за что-то такое, интересное внедрить, то у него получается. Его достижение в нашей области — это создание автомата, можно сказать робота, который позволяет вживлять электроды наиболее технологичным образом».

Маск пообещал показать видео с играющими приматами примерно через месяц. Он объяснил, что цель проекта — устранение травм головного и спинного мозга, а также восполнение утраченных способностей при помощи специального чипа.
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Наука и техника , Александр Каплан , Илон Маск , МГУ , Радиостанция "Говорит Москва"
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