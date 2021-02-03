В МГУ сочли эксперимент Маска по чипированию обезьяны устаревшим

«Игры обезьян — здесь для меня ничего нового нет. И для научной общественности здесь ничего нового нет. Потому что ещё в 1999 году на крысах известными учёными были сделаны такого же рода эксперименты, где крыса могла мысленным усилием двигать рычажок, пододвигающий к её рту поилку. Обезьяны, играющие разным образом друг с дружкой — это уже новость десятилетней давности. Более того, в 2012 году уже несколько лабораторий сделали подобные вживления для человека. Конечно, по медицинским показаниям люди были глубоко парализованы. Но они точно так же с помощью электродов, вживлённых в мозг, могли оперировать манипулятором, подающим им контейнер с напитком».