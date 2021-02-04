SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX запустила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщили в компании.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили около 9 часов утра по московскому времени во Флориде. Это уже 18 по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В прошлый раз спутники в таком же количестве запускали на орбиту 20 января.

В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Орбитальная группировка насчитывает 1023 космических аппарата системы Starlink.

Через 8 минут 25 секунд после старта ракета осуществила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике.