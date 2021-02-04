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SpaceX запустила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink 

ТК «Звезда» и ещё 12 59 минут назад
SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink
Фото: SpaceX
SpaceX запустила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщили в компании.
Ракету-носитель Falcon 9 запустили около 9 часов утра по московскому времени во Флориде. Это уже 18 по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В прошлый раз спутники в таком же количестве запускали на орбиту 20 января.
В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Орбитальная группировка насчитывает 1023 космических аппарата системы Starlink.
Через 8 минут 25 секунд после старта ракета осуществила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике.
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Наука и техника , SpaceX , Нью-Йорк , США
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