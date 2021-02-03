Кофе снижает риск потери слуха у мужчин

Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье. Так, мужчины, выпивающие в день чашку ароматного напитка в день, на 15% менее склонны к развитию инвалидизирующей потери слуха (потеря слуха в слышащем лучше ухе, превышающая 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей).

В ходе 11-летнего исследования, которое провели сотрудники Автономного университета Мадрида (Испания), ученые проследили за потреблением кофе порядка 37 тысяч мужчинами и женщинами среднего и старшего возраста, пишет Daily Mail.

Оказалось, что благотворное действие кофе на мужской организм фиксировалось при потреблении от одной до четырех с половиной чашек кофе в день, тогда как на слух женщин включение этого напитка в рацион не оказало никакого влияния.