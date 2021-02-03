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Корабль Маска взорвался во время испытаний 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях
Фото: РИА Новости
Прототип космического корабля Starship, создаваемого для полетов на Марс, взорвался при посадке. Видеозапись испытаний продемонстрировала в своем Twitter компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX.
Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. Прототип SN9 поднялся на высоту около 10 км и должен был плавно опуститься, но зашел на посадку под углом и взорвался после соприкосновения с землей.
При этом в компании подчеркнули, что эксперимент прошел успешно.
Ракета Starship Илона Маска взорвалась на испытаниях: видео

«Нам предстоит еще поработать над системой посадки. Наши специалисты изучат полученные данные и решат проблему», — заявили в компании.

Испытания прототипа корабля проходили на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас, отмечает RT.
«Рамблер» писал, что ранее компания SpaceX Илона Маска впервые запустила пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
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Наука и техника , SpaceX
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