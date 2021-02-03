Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях

Все новости на карте

Прототип космического корабля Starship, создаваемого для полетов на Марс, взорвался при посадке. Видеозапись испытаний продемонстрировала в своем Twitter компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021 Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. Прототип SN9 поднялся на высоту около 10 км и должен был плавно опуститься, но зашел на посадку под углом и взорвался после соприкосновения с землей.

При этом в компании подчеркнули, что эксперимент прошел успешно.

«Нам предстоит еще поработать над системой посадки. Наши специалисты изучат полученные данные и решат проблему», — заявили в компании.

Испытания прототипа корабля проходили на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас, отмечает RT.

«Рамблер» писал, что ранее компания SpaceX Илона Маска впервые запустила пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем на борту.