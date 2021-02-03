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Греческий ученый оценил российскую вакцину «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 49 минут назад
Греческий ученый похвалил вакцину «Спутник V»
Фото: ТАСС
Российская вакцина от COVID «Спутник V» показала исключительную эффективность уже после одной дозы, заявил греческий специалист по здравоохранению профессор Илиас Мосиалос.
С марта 2020 года по решению премьера Кириакоса Мицотакиса профессор Мосиалос является представителем правительства Греции в международных организациях по вопросам, связанным с коронавирусом. Мосиалос является специалистом по политике в области здравоохранения.
Он сообщил, что первые результаты третьей фазы испытания «Спутник V» были опубликованы в британском медицинском обзоре Lancet.

«Эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19, через 21 день после первой дозы вакцины (т.е. в день, когда должны были получить вторую дозу), составил 91,6% (при доверительном интервале 85,6–95,2)», — передает РИА «Новости» слова Мосиалоса.

Он также заявляет, что результаты клинического испытания показывают сильную защиту — более 87% — во всех возрастных группах участников, независимо от пола.

«Этот промежуточный отчет с данными третьей фазы включает результаты для более чем 20 000 участников, 75% из которых получили вакцину», — излагает ученый итоги испытаний.

Мосиалос кратко описал механизм действия российской вакцины, также известной как Gam-COVID-Vac, и ее отличия от вакцины Oxford-AstraZeneca.
«В прошлом я часто упоминал об ожидаемой высокой эффективности российской вакцины. Вот почему я считал чрезвычайно важным предложение AstraZeneca попробовать новую схему двойной вакцины (с использованием одного из двух аденовирусов, используемых в российской вакцине) в сотрудничестве с российским научно-исследовательским институтом Гамалеи», — написал Мосиалос.
Он считает также, что высокая эффективность и снижение тяжести заболевания всего лишь после однократной дозы российской вакцины особенно обнадеживает для нынешних стратегий экономии дозы.
«Мы ждем новостей о продвижении досье российской вакцины в ЕС и надеемся на новости о защите, которую оно обеспечивает от новых вариантов вируса. В то же время также очень важно, что многие другие страны заключили соглашения о закупке российской вакцины и вскоре тысячи людей будут вакцинированы ею. Пандемия не прекратится, если во всем мире не будут проведены массовые вакцинации», — заявил греческий ученый.
Сообщение об итогах третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» опубликовали все ведущие греческие СМИ. «Сомнения по поводу российской вакцины развеяны», — отметил телеканал Skai.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.
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Наука и техника , ЕС , РИА Новости , Греция
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