Википедия опубликовала новый «кодекс поведения» 

”Наш новый универсальный кодекс поведения устанавливает обязательные стандарты для улучшения поведения в проектах Викимедиа и дает нашим сообществам возможность бороться с преследованиями и негативным поведением в рамках движения Викимедиа” — поделилась Кэтрин Махер, исполнительный директор Фонда Викимедиа.