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Википедия опубликовала новый «кодекс поведения» 

Ferra.ru 1 час назад
Википедия опубликовала новый «кодекс поведения»
Фото: CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
Интернет-энциклопедия Википедия опубликовала «универсальный кодекс поведения». Он направлен на ограничение дезинформации.
Нововведение создано для того, чтобы ограничить искажение и манипулирование контентом, опубликованном в онлайн-энциклопедии. Помимо прочего в новом кодексе также упоминается запрет на злоупотребление властью для запугивания других и «преднамеренного введения предвзятого, ложного, неточного или несоответствующего контента».

”Наш новый универсальный кодекс поведения устанавливает обязательные стандарты для улучшения поведения в проектах Викимедиа и дает нашим сообществам возможность бороться с преследованиями и негативным поведением в рамках движения Викимедиа” — поделилась Кэтрин Махер, исполнительный директор Фонда Викимедиа.

Сообщается, что новый кодекс является обязательным для всех участников проекта. В его разработки приняли участие порядка 1500 добровольцев из пяти континентов.
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