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В России появятся станции роботов-курьеров и роботов-грузчиков 

Газета.Ru 1 час назад
В России появятся станции роботов-курьеров
Фото: РИА Новости
В России создают проект станций роботов, которые можно будет использовать в качестве курьеров, грузчиков и снегоуборщиков. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Речь идет о создании сети баз для многоцелевых колесных платформ, которые предназначены для работы на открытой местности, в коттеджных поселках, на предприятиях и местах без дорожной инфраструктуры.
Роботы будут управляться через интернет. Планируется, что сотрудники на удаленке смогут принимать заказы, дистанционно подключаться к роботу с нужным функционалом и выполнять поставленные задачи.
На сегодняшний день создан предсерийный вариант наземного колесного робота с грузоподъемностью 150 кг и скоростью 15 км/ч.
Разработчики намерены в 2021 году предложить проект региональным властям.
В январе в департаменте здравоохранения Москвы начал работать робот-диагност Архимед, который может измерять пульс, давление и сатурацию.
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