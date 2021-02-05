России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. О необходимости привить не менее 70 млн человек в этом году заявил президент Владимир Путин . Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Анализ данных показал, что эффективность прививки против заражения коронавирусом составляет 91,6%. Несмотря на это, Сеть переполнена историями о негативном опыте вакцинации. После прививки некоторые заражаются COVID-19 и якобы даже умирают. NEWS.ru узнал у экспертов, почему препарат действует эффективно не на всех.

Мужчина умер через 10 дней после постановки вакцины. Врачи обнаружили на вскрытии 100% поражение лёгких. Все признаки указывали, что человек скончался от последствий COVID-19, а взятый посмертно анализ это подтвердил. Такую историю рассказала жительница Подмосковья Елена в одной из групп социальной сети Telegram. По словам женщины, трагедия случилась с её знакомым.

Другие пользователи соцсетей утверждают, что после вакцинации ощутили типичные симптомы COVID-19: потеря обоняния, вкуса, жар и кашель. Некоторые утверждают, что попали в больницу с обширными поражением лёгких и даже были подключены к аппарату ИВЛ.

После начала массовой вакцинации «люди скорее получили иллюзию безопасности, чем саму безопасность», такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв . По его словам, прививка лишь снижает тяжесть заболевания, но не исключает его. Люди с ослабленным здоровьем, утверждает он, даже после получения вакцины могут болеть долго и тяжело.

Заразиться коронавирусом после вакцинации вполне реально, сообщил NEWS.ru профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн . В первые две недели после прививки иммунитет человека «совершенно не защищён» от инфекционного агента. Если подхватить в этот период COVID-19, болезнь будет протекать так же, как у непривитого пациента. Ждать чудес сразу после прививки не стоит, поэтому необходимо соблюдать все меры защиты.

Анатолий Альтштейн (вирусолог и академик РАЕН):

Где-то начиная с третьей недели небольшая защита уже появляется. Чтобы она достигла своего нормального значения, нужна вторая инъекция. Через три недели после неё организм уже защищён.

Но наличие вакцины в организме не утяжеляет течение коронавирусной инфекции в случае заражения, подчеркнул вирусолог. «Спутник V» не содержит полноценный вирус, а только его белок. Болезнь он не провоцирует, только способствует выработке антител.

«Спутник V» действительно не помогает некоторым пациентам. Она оказалась неэффективной для 8% людей, об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский . После постановки прививки они заражаются коронавирусом со всеми типичными симптомами, отметил эксперт.

Алексей Аграновский (профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук:

В силу индивидуальных особенностей она не работает на них. Это зависит от общей истории болезни, сопутствующих заболеваний, уровня врождённого иммунитета. Пока причины изучаются. Точного ответа никто не знает.

Для остальных 92% пациентов прививка вполне эффективна. У них после умеренной иммунной реакции вырабатываются антитела, которые защищают от болезни минимум в течение полугода. Аграновский высоко оценил качество российской вакцины. Он отметил, что публикация в журнале Lancet — лучшее доказательство эффективности отечественной разработки.