2 февраля была сделана публикация результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в научном журнале "Lanсet". Глава РФПИ назвал публикацию важным водоразделом. По его словам, многие страны поверили, что российская вакцина одна из лучших в мире, а 16 государств ее уже зарегистрировали. Исследование было организовано и контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Ее система контроля и мониторинга соответствует всем мировым стандартам, говорится в статье. Российскую вакцину уже одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Тунисе и Венгрии.
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
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