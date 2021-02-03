2 февраля в штате Техас в США прошли испытания корабля для будущих полетов к Марсу "Starship" от компании Илона Маска "SpaceX". В ходе испытаний прототип космического корабля взорвался при приземлении. Инцидент произошел во время захода прототипа SN9 на посадку через шесть с половиной минут после начала испытаний. При касании асфальта возле стартового стола он взорвался. Как сообщили в компании, при приземлении "Starship" не смог сбросить скорость из-за низкого давления в топливном баке. Глава SpaceX Илон Маск назвал испытания успешными, несмотря на инцидент при посадке.
Видео взрыва прототипа Starship при испытаниях
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