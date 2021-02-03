Видео с главными фактами о вакцине «Спутник V» 

«Спутник V» — это двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная российским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и проходящая клинические исследования. Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S — белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.

В начале сентября 2020 года создатели вакцины опубликовали в журнале The Lancet статью с описанием вакцины и результатами её клинических испытаний I и II фазы на людях. 2 февраля 2021 года в журнале были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний вакцины.