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Москва

«Спутник V» высоко оценили международные эксперты 

Российская Газета 2 минуты назад
«Спутник V» высоко оценили международные эксперты
Фото: ТАСС
Сейчас "Спутник V" зарегистрирован уже в 16 странах. А во вторник стало ясно, что дальше его международный "полет" будет идти легче — публикация в The Lancet — это своеобразный "знак качества". Доволен результатом и министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин — "Спутник V", заявил министр. И добавил, что "публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и о глобальном интересе к российской вакцине".
О преимуществах нашей вакцины рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Препарат может быть эффективным, но очень дорогим или требовать особых условий хранения и транспортировки. Использовать такую вакцину сложно. По всем этим параметрам "Спутник V", похоже, оказался оптимальным. "Всего три вакцины в мире, включая нашу, обладают эффективностью свыше 90%, при этом "Спутник V" превосходит другие в безопасности и проверенности платформы, в легкости транспортировки благодаря температурному режиму +2 -+8 градусов и более доступной цене", — пояснил Дмитриев. И без ложной скромности заключил, что "Спутник V" — вакцина для всего человечества".
Наша вакцина в числе трех самых эффективных, но доступнее по цене и проще в транспортировке
Нашу вакцину на Западе долго принимали с нескрываемым скептицизмом. Сейчас интонации меняются. Публикацию в The Lancet, например, сразу же отметили в CNN. "Это полезное прибавление к уже опубликованным данным об эффективности вакцин от коронавируса", — сказал изданию вирусолог из Лестерского университета (Великобритания) Джулиан Тан. Эксперт отметил, что за участниками исследования наблюдали в среднем лишь 48 дней после первой прививки, а значит, пока нельзя оценить длительность защиты, которую обеспечивает вакцина. Но вывод, процитированный в CNN, в нашу пользу: "Несмотря на выраженные ранее опасения по поводу того, что российскую вакцину "Спутник V" одобрили для широкого применения до получения достаточного объема данных в рамках третьей фазы испытаний, такой подход теперь в известном смысле оказался оправданным".
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Комментарии
Наука и техника , Михаил Мурашко , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , CNN , Великобритания
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