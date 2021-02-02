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Москва

Instagram вводит функцию восстановления удаленных постов 

Прайм и ещё 2 52 минуты назад
Instagram ввел функцию восстановления удаленных постов
Фото: РИА Новости
Соцсеть Instagram ввела новую функцию восстановления недавно удаленного контента, а также усовершенствовала систему безопасности, говорится в релизе соцсети.

"Сегодня мы запускаем функцию "недавно удаленные", которая поможет вам управлять своим контентом. Мы знаем, что это то, что люди просили, и теперь вы впервые сможете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram", — говорится в сообщении.

Instagram также заявил, что добавил средства защиты, призванные помочь в предотвращении взлома профилей и удаления сообщений хакерами.
Прежде чем удалить или восстановить недавно удаленный контент, пользователь должен будет подтвердить, что он является владельцем учетной записи.
Соцсеть также уточняет, что удаленные истории будут храниться до 24 часов, весь остальной контент будет удаляться автоматически через 30 дней.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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Наука и техника , Нью-Йорк , США
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