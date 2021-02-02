Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Учёные уточнили характеристики тёмной материи 

Ferra.ru 2 часа назад
Учёные уточнили характеристики тёмной материи
Фото: Ferra.ru
Учёные из Великобритании сузили диапазоны допустимых масс для разных типов частиц тёмной материи. Таким образом, они уточнили характеристики этой формы материи.
Тёмная материя, по теории, не участвует в электромагнитном взаимодействии, поэтому её нельзя наблюдать. На её долю, как считают учёные, приходится около четверти массы-энергии Вселенной. Её существование проявляется в виде гравитационных эффектов.
Правда, учёные пока не описали полностью частицы тёмной материи. Им нужны экспериментальные данные об их характеристиках, главным образом о массе. Ранние теории предполагают, что масса частиц тёмной материи должна лежать в интервале примерно между 10-22 электронвольт и 1019 гигаэлектронвольт. Эти теоретические значения используются для экспериментов по прямой регистрации тёмной материи, пишет «N + 1».
Открытие британских учёных позволит сузить масштабы экспериментальных поисков. Полученные диапазоны допустимых масс исключают существование очень лёгких и очень тяжёлых частиц тёмной материи.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Ferra.ru: последние новости
Учёные объяснили пользу грибов для организма Учёные объяснили пользу грибов для организма Суперкомпьютеры атаковал новый вирус Суперкомпьютеры атаковал новый вирус Алкоголь оказался смертельно опасен для миллионов людей Алкоголь оказался смертельно опасен для миллионов людей
Комментарии
Наука и техника , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Избиение сотрудника московского метро на станции попало на видео
00:57
Избиение сотрудника московского метро на станции попало на видео
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение