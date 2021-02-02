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Шпинат научили отправлять электронные письма 

Ferra.ru и ещё 1 6 часов назад
Шпинат научили отправлять электронные письма
Фото: Ferra.ru
Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) смогли заставить шпинат отправлять электронные письма. Причём не просто так, а с полезной информацией о взрывчатых веществах.
Можно сказать, что учёные «превратили» шпинат в датчики взрывчатых веществ. Когда корни растения встречают в грунтовых водах нитросоединения, их листья передают сигнал. Сигнал считывает инфракрасная камера, а учёные получают электронное письмо.
Чтобы дать шпинату новые способности, учёные пустили по сосудам растения раствор наночастиц. В листья же встроили углеродные нанотрубки для излучения сигнала.
Учёные считают, что эту технологию можно использовать для мониторинга окружающей среды. Шпинат позволит вовремя заметить изменения в экосистемах. Ранее растение смогло обнаружить, например, оксид азота, который образуется в результате сжигания топлива.
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