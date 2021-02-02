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Абоненты Tele2 перешли на смартфоны подороже 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
Абоненты Tele2 перешли на смартфоны подороже
Фото: Ferra.ru
Оператор связи Tele2 рассказал, какие смартфоны выбирали его абоненты в 2020 году. Компания выяснила, что клиенты стали приобретать более дорогие модели от 10 тысяч рублей.
Из пресс-релиза оператора следует, что доля смартфонов среди всех устройств составила 76% по России. Выросло число владельцев аппаратов с поддержкой 4G — прирост составила 10%.
В основном абоненты Tele2 пользуются смартфонами марок Samsung (24%), Honor (18%), Xiaomi (15%) и Apple (11%). Клиенты стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. Прирост устройств такой ценовой категории в сети Tele2 составил 35%. Помимо этого, растёт популярность смартфонов с большим экраном — от 6 дюймов.
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Наука и техника , Tele2 , Apple
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