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Суперкомпьютеры атаковал новый вирус 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
Суперкомпьютеры атаковал новый вирус
Фото: Ferra.ru
Специалисты компании ESET обнаружили новый вирус, атакующий суперкомпьютеры. Новую вредоносную программу назвали Kobalos в честь маленьких озорных духов из греческой мифологии.
Эксперты рассказали, что Kobalos атакует в Европе научно-исследовательские и университетские сети, хостинг-провайдера и крупное маркетинговое агентство. Также вирус «нападал» на азиатского интернет-провайдера, североамериканского поставщика антивирусных продуктов на несколько частных и правительственных серверов.
ESET

«Мы назвали эту вредоносную программу Kobalos из-за крошечного размера кода и множества уловок», — пояснили специалисты.

Также они отметили, что ПО очень сложное — такой уровень сложности редко встречается даже во вредоносах для Linux.
По сути, Kobalos — это бэкдор. Он предоставляет удалённый доступ к файловой системе, позволяет запускать терминальные сеансы и осуществлять прокси-соединения с другими серверами, заражёнными вирусом.
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Наука и техника , Египет , Каир , Китай , Нидерланды
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