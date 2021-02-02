Суперкомпьютеры атаковал новый вирус 

Специалисты компании ESET обнаружили новый вирус, атакующий суперкомпьютеры. Новую вредоносную программу назвали Kobalos в честь маленьких озорных духов из греческой мифологии.

Эксперты рассказали, что Kobalos атакует в Европе научно-исследовательские и университетские сети, хостинг-провайдера и крупное маркетинговое агентство. Также вирус «нападал» на азиатского интернет-провайдера, североамериканского поставщика антивирусных продуктов на несколько частных и правительственных серверов.

ESET

«Мы назвали эту вредоносную программу Kobalos из-за крошечного размера кода и множества уловок», — пояснили специалисты.

Также они отметили, что ПО очень сложное — такой уровень сложности редко встречается даже во вредоносах для Linux.

По сути, Kobalos — это бэкдор. Он предоставляет удалённый доступ к файловой системе, позволяет запускать терминальные сеансы и осуществлять прокси-соединения с другими серверами, заражёнными вирусом.