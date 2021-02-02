Учёные в Германии обнаружили слабые места коронавируса 

Группа немецких учёных провела серию исследований по изучению отдельных компонентов коронавируса SARS-CoV-2, чтобы выявить наиболее уязвимые места COVID-19 для дальнейшей борьбы с заболеванием.

При детальном анализе S-белка, который отвечает за связывание вируса с человеческими клетками ACE2, учёные определили, что «ножка», с помощью которой белок закреплён на поверхности вируса, обладает повышенной гибкостью, пишет «Вечерняя Москва».

Так как S-белок располагается на поверхности вируса, на него удобно воздействовать при помощи разных препаратов и вакцин.

Также эксперты проанализировали механизм репликации вируса в клетках. Выяснилось, что противовирусный препарат «Ремдесивир», блокирующий активность фермента РНК-полимераза, который обеспечивает процесс репликации вируса, при заражении COVID-19 не блокирует его полностью, поэтому препарат оказывает лишь временное действие в борьбе с коронавирусом.

Учёные рассчитывают продолжить исследования, чтобы выявить другие слабости вируса, а также определить, какие ещё известные препараты могут давать положительный эффект в борьбе с COVID-19.