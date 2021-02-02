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Учёные в Германии обнаружили слабые места коронавируса 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Учёные в Германии обнаружили слабые места коронавируса
Фото: Reuters
Группа немецких учёных провела серию исследований по изучению отдельных компонентов коронавируса SARS-CoV-2, чтобы выявить наиболее уязвимые места COVID-19 для дальнейшей борьбы с заболеванием.
При детальном анализе S-белка, который отвечает за связывание вируса с человеческими клетками ACE2, учёные определили, что «ножка», с помощью которой белок закреплён на поверхности вируса, обладает повышенной гибкостью, пишет «Вечерняя Москва».
Так как S-белок располагается на поверхности вируса, на него удобно воздействовать при помощи разных препаратов и вакцин.
Также эксперты проанализировали механизм репликации вируса в клетках. Выяснилось, что противовирусный препарат «Ремдесивир», блокирующий активность фермента РНК-полимераза, который обеспечивает процесс репликации вируса, при заражении COVID-19 не блокирует его полностью, поэтому препарат оказывает лишь временное действие в борьбе с коронавирусом.
Учёные рассчитывают продолжить исследования, чтобы выявить другие слабости вируса, а также определить, какие ещё известные препараты могут давать положительный эффект в борьбе с COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что в НИЦ им. Гамалеи допускают очередную волну коронавируса весной, после прихода потепления. Предотвратить скачок числа новых случаев заражения может помочь только массовая вакцинация, уверен ведущий специалист научно-исследовательского центра Фёдор Лисицын.
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Наука и техника , Федор Лисицын
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