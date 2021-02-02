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Пользователи iPhone получили возможность защиты своих данных 

РИА Новости 59 минут назад
Пользователи iPhone получили возможность защиты своих данных
Фото: РИА Новости
Новая функция конфиденциальности, с помощью которой можно запретить разработчикам отслеживать данные в приложениях и в интернете для персонализированной рекламы, появилась в бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков, сообщили РИА Новости в российском офисе Apple.

"Если приложение подразумевает отслеживание вашей активности, разработчик сначала должен получить у вас разрешение на это. Список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные, можно просмотреть и изменить в "Настройках", — уточняют в компании.

Кроме того, в новую версию добавлена поддержка контроллеров Xbox и Playstation, а также поддержка 5G в режиме двух sim-карт. Расширены возможности распознавания рукописного текста, функция "От руки", а также добавлена поддержка португальского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков. Голосовой помощник Siri теперь умеет совершать экстренный вызов контактам на случай ЧП.
Помимо этого, в новой прошивке появилась возможность разблокировать iPhone через Face ID, не снимая защитную маску с лица, главным условием для корректной работы Face ID является наличие разблокированных Apple Watch на руке.
Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.
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Наука и техника , Apple , РИА Новости
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