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Apple научил iPhone распознавать лицо в маске 

РИА Новости 1 час назад
iPhone научился распознавать лицо в маске
Фото: РИА Новости
В новой версии iOS появилась функция разблокировки по Face ID, даже когда пользователь в маске или респираторе. О важном нововведении в iOS 14.5 сообщает Apple.
Теперь пользователи iPhone, которые носят маску, могут быстро разблокировать свой смартфон с Face ID благодаря часам Apple Watch. Для этого необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы — часы подадут тактильный сигнал, что смартфон перешел на рабочий стол.
Опция доступна только для разблокировки iPhone. Оплата и автозаполнение паролей в App Store будут работать только после ввода пароля. Интересно, что функция разблокировки по Bluetooth, когда устройство подключено к фитнес-браслету или умным часам, уже не первый год есть в Android.
Новая возможность появилась в бета-версии iOS 14.5, публичная версия которой станет доступна позже. Среди других функций поддержка джойстиков и работы 5G в режиме двух SIM-карт.
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Наука и техника , Apple
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