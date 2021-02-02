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Москва

Космонавт показал лунный закат, снятый с МКС 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту Международной космической станции, показал орбитальный лунный закат.

"Так закат полной Луны выглядит из космоса", — написал Кудь-Сверчков в подписи к видео, опубликованному на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Космонавт также объяснил, почему естественный спутник Земли так "расплющивается". "Перед тем, как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается", — пояснил он.
При этом сам земной горизонт, добавил Кудь-Сверчков, невидим, так как съемка происходила ночью. "Поэтому и кажется, что Луна словно магическим образом "растворяется в воздухе", — написал космонавт.
Сейчас на МКС помимо Кудь-Сверчкова находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
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Наука и техника , Видео , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Сергей Рыжиков , Роскосмос , NASA , Москва
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