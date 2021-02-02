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С космодрома Плесецк запустят ракету «Союз» 

Российская Газета 1 час назад
С космодрома Плесецк запустят ракету «Союз»
Фото: РИА Новости
2 февраля на космодроме Плесецк состоится запуск ракетоносителя "Союз-2". Отделяемые части ракеты должны упасть на севере Коми, сообщает министерство природных ресурсов и окружающей среды республики.
Пуск военный, он производится по заказу Министерства обороны страны.
Накануне сотрудники регионального минприроды и космодрома Плесецк осмотрели район предполагаемого падения частей ракеты. Это территория Уст-Цилемского и Ижемского районов Республики Коми. Жителей данных территорий предупредили о запуске.

Справка "РГ"

"Союз-2" — это современный ракетоноситель, способный вывести на орбиту космические аппараты различного назначения. Используется с 2004 года. С этого времени с космодромов произведено более 110 успешных запусков "Союза-2".
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Наука и техника , Министерство обороны , Минприроды , Архангельская Область , Плесецк , Республика Коми
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