С космодрома Плесецк запустят ракету «Союз» 

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Пуск военный, он производится по заказу Министерства обороны страны.

Накануне сотрудники регионального минприроды и космодрома Плесецк осмотрели район предполагаемого падения частей ракеты. Это территория Уст-Цилемского и Ижемского районов Республики Коми. Жителей данных территорий предупредили о запуске.

Справка "РГ"

"Союз-2" — это современный ракетоноситель, способный вывести на орбиту космические аппараты различного назначения. Используется с 2004 года. С этого времени с космодромов произведено более 110 успешных запусков "Союза-2".