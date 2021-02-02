Чипированную Маском обезьяну показали на видео 

1 февраля Илон Маск сообщил об успешном вживлении в мозг обезьяны чипа для игры в видеоигры. Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск сообщил, что его стартап Neuralink успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры.

«У нас есть обезьяна с имплантатом в черепе с крошечными проводами. Она может играть в видеоигры с помощью своего разума», — сообщил он. По его словам, обезьяна «счастлива» и живет в «лучшем обезьяньем помещении в мире», которое Neuralink обустроил для подопытных животных. «Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг», — заявил бизнесмен.