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Москва

Чипированную Маском обезьяну показали на видео 

Вадим Дроздов 12 минут назад
1 февраля Илон Маск сообщил об успешном вживлении в мозг обезьяны чипа для игры в видеоигры. Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск сообщил, что его стартап Neuralink успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры.
«У нас есть обезьяна с имплантатом в черепе с крошечными проводами. Она может играть в видеоигры с помощью своего разума», — сообщил он. По его словам, обезьяна «счастлива» и живет в «лучшем обезьяньем помещении в мире», которое Neuralink обустроил для подопытных животных. «Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг», — заявил бизнесмен.
Наука и техника , Видео , Илон Маск
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