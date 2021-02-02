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Ученые прогнозируют эпидемию гриппа будущей зимой 

Прайм 25 минут назад
Ученые спрогнозировали эпидемию гриппа будущей зимой
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Вирусологи опасаются, что из-за ограничительных мер по сдерживанию COVID-19 пострадал коллективный иммунитет к другим респираторным заболеваниям, в частности, к гриппу, что может повлечь будущей зимой серьезную вспышку гриппа. Об этом пишут "Известия".
По словам доцента кафедры биофизики МФТИ, доцента кафедры физики живых систем МФТИ, замдиректора по научной работе ИФХЭ РАН Олега Батищева, на распространение гриппа, как и любого другого респираторного заболевания, влияют меры против COVID-19 — маски, самоизоляция, социальное дистанцирование. В итоге в этом году действительно наблюдается существенное снижение заболеваемости гриппом.
Однако, как только меры по предотвращению новой коронавирусной инфекции ослабят, естественным образом начнут быстрее распространяться и другие респираторные вирусы, в том числе вирус гриппа.

"В результате можно будет ожидать роста заболеваемости по сравнению с 2020 годом", — сказал специалист.

Директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова отметила, что при мощных мерах изоляции эволюция гриппа была заторможена.

"Это не значит, что грипп полностью исчез и больше никогда не появится. Думаю, что к следующему году сформируется полноценный штамм и мы столкнемся с классической эпидемией гриппа", — рассказала медик.

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Наука и техника , газета "Известия" , Москва
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