Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака

Ношение одежды из синтетических тканей может принести вред здоровью, в частности, стать одним из факторов повышения риска онкологических заболеваний. Такое мнение в понедельник, 1 февраля, высказал химиотерапевт и онколог Андрей Базылев.

Эксперт пояснил, что в производстве полиэстера, из которого производят ткани для пошива одежды, используют различные химические соединения: аммиак, формальдегид, тефлон и другие.

Данные вещества способны вызвать респираторные заболевания, а также являются достаточно серьезными канцерогенами, предупредил Базылев.