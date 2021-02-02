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Москва

Онколог рассказал, какая одежда способна повысить риск развития рака 

Вечерняя Москва и ещё 2 38 минут назад
Онколог рассказал, какая одежда повышает риск развития рака
Фото: twitter.com/dokuz8NEWS
Ношение одежды из синтетических тканей может принести вред здоровью, в частности, стать одним из факторов повышения риска онкологических заболеваний. Такое мнение в понедельник, 1 февраля, высказал химиотерапевт и онколог Андрей Базылев.
Эксперт пояснил, что в производстве полиэстера, из которого производят ткани для пошива одежды, используют различные химические соединения: аммиак, формальдегид, тефлон и другие.
Данные вещества способны вызвать респираторные заболевания, а также являются достаточно серьезными канцерогенами, предупредил Базылев.
Вместе с тем медик признал, что пока нет убедительных научных исследований, подтверждающих однозначную связь ношения синтетики и развития рака. Однако Базылев рекомендует отказаться от использования одежды и постельного белья из синтетических материалов, сообщает «Пятый канал».
Ранее онколог Министерства здравоохранения РФ назвал виды онкологических заболеваний, которые наиболее часто встречаются у мужчин и у женщин.
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Наука и техника , Минздрав РФ
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