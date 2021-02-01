Обнаружен белок-потенциальная мишень антираковой терапии 

Используя развивающийся глаз плодовой мушки в качестве тест-платформы, российские и швейцарские ученые обнаружили, что белок RPS-12 в избыточном количестве может провоцировать развитие рака молочной железы. Белок опосредованно влияет на активацию важного межклеточного сигнального пути, включенного на этапе развития эмбриона, но выключенного в здоровых клетках взрослого организма. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи из Дальневосточного федерального университета, Женевского университета и Института белка РАН использовали плодовых мушек и кДНК-библиотеку клеток рака молочной железы трижды негативной формы для поиска потенциальных онкогенов человека. После мутации эти гены могут активировать раковое перерождение клеток. Ученые встраивали гены, экспрессирующие в опухоли человека, в гены, отвечающие за развитие глаза дрозофилы, и наблюдали за потенциальными дефектами. Внимание ученых привлек белок RPS-12, в присутствии которого глаз уменьшался и приобретал зеркальный вид.

«Это напоминало классический зеркальный фенотип, который ещё в 20-е годы ХХ века открыл отец дрозофилиной генетики Томас Морган. Только в 90-е годы ХХ века удалось понять, что в основе мутации лежит ген Wingless. Этот ген дрозофил практически полностью совпадает с WNT-генами, запускающими одноименный сигнальный путь у людей. Активность WNT-сигнального пути жизненно необходима для развития человеческого организма на эмбриональном этапе, однако на поздних этапах он выключен. В силу мутаций или эпигенетических изменений сигнальный путь может быть перезапущен, и тогда исходно здоровые клетки начинают массированно делиться во взрослом организме. Это служит одной из причин развития трижды негативного рака молочной железы и некоторых других форм рака: кишечника, некоторых форм рака печени и т.д.», — объясняет соавтор исследования, заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев.

Ученые выяснили, что после экспрессии человеческого RPS12 в глазу дрозофилы избыточно активировался WNT/Wingless-сигнальный путь, что и приводило к фенотипу зеркального глаза. Чем больше белка RPS12, тем больше клетки производили активную фору форму Wingless, способную достигать удаленных участков. Когда количество RPS12 уменьшали, количество активной формы Wingless снижалось.

Таким образом ученые открыли новый механизм контроля над производством активных форм WNT. Вероятно, белок RPS12 может стать новой потенциальной мишенью для антираковой терапии. Дальнейшие исследования покажут, насколько новая мишень действительно подходит для подавления.