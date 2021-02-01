Сбой произошел в работе сайта «ВКонтакте» 

Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает неполадки на крупных сайтах и в цифровых сервисах.

Вечером понедельника, 1 февраля, отмечается более 1 900 заявок пользователей, которые сообщают об ошибках в работе сайта. По данным Downdetector, 74% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта. Еще у 22% посетителей соцсети были неполадки в момент отправки сообщений. Малая часть пользователей столкнулась с затруднениями при входе в свой аккаунт.

На данный момент неполадки в сервисе устранены, как сообщает РИА Новости.

Ранее в январе был зафиксирован сбой в работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Instagram и Facebook. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией и работой новостной ленты.