Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Сбой произошел в работе сайта «ВКонтакте» 

Москва24 14 минут назад
Сбой произошел в работе сайта «ВКонтакте»
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает неполадки на крупных сайтах и в цифровых сервисах.
Вечером понедельника, 1 февраля, отмечается более 1 900 заявок пользователей, которые сообщают об ошибках в работе сайта. По данным Downdetector, 74% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта. Еще у 22% посетителей соцсети были неполадки в момент отправки сообщений. Малая часть пользователей столкнулась с затруднениями при входе в свой аккаунт.
На данный момент неполадки в сервисе устранены, как сообщает РИА Новости.
Ранее в январе был зафиксирован сбой в работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Instagram и Facebook. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией и работой новостной ленты.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Москва24: последние новости
Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры Академик оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19 Академик оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19 Ученые выяснили, как образовалась погубившая группу Дятлова лавина Ученые выяснили, как образовалась погубившая группу Дятлова лавина
Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение