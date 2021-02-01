Астронавты вышли в открытый космос для замены батарей на МКС 

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Американские астронавты Майкл Хопкинс Виктор Гловер вышли в открытый космос для проведения работ по доработке систем энергоснабжения на Международной космической станции.

Выход из американского сегмента станции состоялся в 15:56 по московскому времени. Работы продлятся около шести часов.

Астронавты должны установить адаптер для подключения новой литий-ионной батареи. Также будут установлены новые видеокамеры высокого разрешения.

До этого американцы совершали выход в космос 21 января — они установили новый коммуникационный терминал на модуле Columbus.