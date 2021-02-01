TikTok ограничил доступ к аккаунтам с призывами к несанкционированным митингам 

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Социальная сеть TikTok ограничила доступ к аккаунтам, которые публиковали призывы к несанкционированным митингам. Об этом журналист Александр Малькевич сообщил в своем телеграме.

Он рассказал, что из 14 наиболее активных аккаунтов к двум доступ был ограничен, запрещенный контент пяти аккаунтов был удален полностью, четырех — частично.

Малькевич, глава рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета, высказал мнение, что руководство TikTok приняло такое решение благодаря деятельности гражданских активистов.

«Впереди еще много работы. Соцсеть приняла меры пока еще не ко всем пользователям, которые публиковали противоправный контент. Будем работать!» — добавил он.

23 и 31 января, как сообщал «Рамблер», в некоторых городах России прошли несанкционированные акции.