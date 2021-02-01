Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

TikTok ограничил доступ к аккаунтам с призывами к несанкционированным митингам 

Артём Кульша 1 час назад
TikTok ограничил доступ к аккаунтам с призывами к несанкционированным митингам
Фото: depositphotos.com
Социальная сеть TikTok ограничила доступ к аккаунтам, которые публиковали призывы к несанкционированным митингам. Об этом журналист Александр Малькевич сообщил в своем телеграме.
Он рассказал, что из 14 наиболее активных аккаунтов к двум доступ был ограничен, запрещенный контент пяти аккаунтов был удален полностью, четырех — частично.
Малькевич, глава рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета, высказал мнение, что руководство TikTok приняло такое решение благодаря деятельности гражданских активистов.

«Впереди еще много работы. Соцсеть приняла меры пока еще не ко всем пользователям, которые публиковали противоправный контент. Будем работать!» — добавил он.

23 и 31 января, как сообщал «Рамблер», в некоторых городах России прошли несанкционированные акции.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Наука и техника , Общество , Александр Малькевич , Общественная палата России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение