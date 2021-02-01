Apple вернет датчик отпечатков пальцев в iPhone

Apple работают над прототипом iPhone следующего поколения, в который вернется датчик отпечатков пальцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников "яблочной" компании.

В будущем iPhone 13 (или iPhone 12s) может быть добавлен подэкранный сканер отпечатков пальцев, на основе которого заработает система Touch ID. Интересно, что в Apple рассматривают оптическую технологию, считая ее более надежной, чем ультразвуковая.

Источники в компании заявляют, что в Apple оценивают то, насколько надежно будут защищены данные пользователя с помощью нового Touch ID. В качестве точки отсчета разработчики принял нынешний Touch ID, который используется iPhone SE, iPad и MacBook.

Отказ от дактилоскопии в современных смартфонах Apple произошел в 2017 году, когда был представлен iPhone X с системой Face ID. В 2020 году из-за пандемии и масочного режима по всему миру владельцы яблочной техники столкнулись с неудобствами — распознавание лица попросту не работает с масками и респираторами.