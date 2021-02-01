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Москва

Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны 

SecurityLab.ru и ещё 7 2 часа назад
Изобретатель и бизнесмен Илон Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink в мозг живой обезьяны, сообщает Bloomberg.
Проект Neuralink располагает обезьяной с беспроводным имплантатом в черепе с небольшими проводами. Примат способен играть в видеоигры с помощью своего разума. Как отметил Маск, животное отлично себя чувствует и «счастливо».
По словам предпринимателя, компания Neuralink рассчитывает, что подопытные обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг. Миллиардер пообещал, что видео с обезьянами, которым вживили чип, будут опубликованы примерно через месяц.
Напомним, что Илон Маск создал Neuralink в 2017 году. Основной миссией компании является создание мозговых чипов, с помощью которых парализованные люди смогут силой мысли управлять электронными устройствами.
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Наука и техника , Видео , Илон Маск , Bloomberg
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