Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны 

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink в мозг живой обезьяны, сообщает Bloomberg.

Проект Neuralink располагает обезьяной с беспроводным имплантатом в черепе с небольшими проводами. Примат способен играть в видеоигры с помощью своего разума. Как отметил Маск, животное отлично себя чувствует и «счастливо».

По словам предпринимателя, компания Neuralink рассчитывает, что подопытные обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг. Миллиардер пообещал, что видео с обезьянами, которым вживили чип, будут опубликованы примерно через месяц.

Напомним, что Илон Маск создал Neuralink в 2017 году. Основной миссией компании является создание мозговых чипов, с помощью которых парализованные люди смогут силой мысли управлять электронными устройствами.