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Ученые впервые зафиксировали удар астероида по Меркурию 

Газета.Ru 1 час назад
Впервые зафиксирован удар астероида по Меркурию
Фото: Reuters
Американские ученые считают, что стали свидетелями удара небольшого метеороида по поверхности Меркурия. Сделать это удалось благодаря анализу данных орбитальной миссии MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), шесть лет назад закончившей изучать эту планету.
21 декабря 2013 года высокоскоростной плазменный спектрометр FIPS на борту зонда, пролетавшего на высоте 5300 километров над солнечной стороной планеты, зафиксировал необычайно высокое содержание ионов натрия и кремния в составе солнечного ветра. Ученые обратили внимание, что эти ионы летели в узконаправленном пучке, почти в одном направлении и с одинаковой скоростью. Все это указывало ученым на то, что ионы лишь недавно были выброшены в разреженную экзосферу планеты в результате удара метеороида о ее поверхность.
Jacek Zmarz
Проанализировав параметры пучка ионов, они установили, что метеороид был довольно небольшим — порядка метра в диаметре, но достаточным для того, чтобы ионы вещества были выброшены на такую высоту. «Мощные удары метеороидов могут поднимать огромное количество вещества с поверхности, на время превышающего массу всей экзосферы Меркурия», — считает Джеми Джасински, автор исследования, опубликованного в Nature Communications. По словам ученых, это открытие стало первым в истории наблюдением падения метеороида на поверхность другой планеты, ранее они наблюдались только на Земле и Луне.
По мнению астрономов, упавшее тело могло происходить из хвоста кометы Энке, который Меркурий пролетел за неделю до этого, но скорее всего было астероидом, залетевшим во внутреннюю область Солнечной системы из Главного пояса астероидов.
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Наука и техника
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